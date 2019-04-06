Пункт пропуска "Новая Гута" был временно парализован из-за утечки газа из цистерны грузовика

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пограничном переходе "Новая Гута" произошла утечка пропана-бутана из цистерны грузовика: спасатели ликвидировали последствия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
Инцидент произошел вечером 5 апреля. В 19.09 контролер отделения пограничного контроля сообщил в центр оперативного управления МЧС об утечке газа из цистерны полуприцепа грузового автомобиля. К месту вызова прибыли спасатели. Выяснилось, что водитель грузового автомобиля следовал на пункт пересечения границы и при остановке почувствовал запах газа. Мужчина самостоятельно перекрыл выход газа из сливной трубы и вытравил задвижку с конца сливной трубы для выхода оставшегося газа. Работники пограничной службы остановили пропуск транспорта и людей.
Спасатели предотвратили возможное возгорание. Превышения предельно допустимой концентрации газа не зафиксировано.
В 20.29 работа пункта пропуска была восстановлена.-0-
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