Пустая фура сгорела в Минске

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске горела фура, спасатели ликвидировали возгорание. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Утром 16 июня на номер 112 поступило сообщение о возгорании грузового авто на территории автобазы на ул.Казинца. "Прибывшие спасатели выяснили, что загорелся моторный отсек большегруза MAN 2005 года выпуска. В 07.19 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал", - рассказали в управлении.

Фура сгорела. Также огнем повреждены пластиковые элементы кабины, тент кузова, левое боковое стекло и лакокрасочное покрытие рядом припаркованного грузового автомобиля Iveco.

Предполагаемая причина происшествия - короткое замыкание электропроводки.-0-

Фото Минского городского УМЧС