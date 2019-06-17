Пустая фура сгорела в Минске

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске горела фура, спасатели ликвидировали возгорание. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.
Утром 16 июня на номер 112 поступило сообщение о возгорании грузового авто на территории автобазы на ул.Казинца. "Прибывшие спасатели выяснили, что загорелся моторный отсек большегруза MAN 2005 года выпуска. В 07.19 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал", - рассказали в управлении.
Фура сгорела. Также огнем повреждены пластиковые элементы кабины, тент кузова, левое боковое стекло и лакокрасочное покрытие рядом припаркованного грузового автомобиля Iveco.
Предполагаемая причина происшествия - короткое замыкание электропроводки.-0-
Фото Минского городского УМЧС
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