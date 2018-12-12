Пытавшегося ввезти из-за границы 1 кг кокаина наркокурьера приговорили к 15 годам колонии

12 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Гродненского района приговорил к 15 годам колонии наркокурьера, задержанного на белорусско-польской границе с 1 кг кокаина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Как установлено, действуя в группе с неустановленными лицами, гражданин Сербии и России в июле 2018 года приобрел в Сербии особо опасное наркотическое средство - кокаин. Сбывать товар он планировал на территории России. Мужчина спрятал наркотики в специальный тайник своей "Ауди", оборудованный в пустотелом пространстве между крышей и плафоном освещения. На территорию Беларуси он въезжал из Польши через пункт пропуска "Брузги". Во время досмотра автомобиля сотрудники Гродненской региональной таможни обнаружили партию кокаина массой около 1 кг.

"Обвиняемый признан виновным в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке особо опасных наркотических средств в крупном размере, совершенных группой лиц, в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза особо опасных наркотических средств в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении пресс-службы Гродненского областного суда.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-