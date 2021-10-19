Пытавшиеся похитить более Br42 тыс. с чужих банковских карт братья приговорены к 5 годам с отсрочкой

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Минска вынес приговор по уголовному делу о покушении на хищение имущества путем модификации компьютерной информации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Перед судом предстали ранее не судимые братья 1995 и 2002 годов рождения, которые с 8 июня по 31 июля 2020 года неправомерно получали реквизиты чужих банковских платежных карточек. Молодые люди за материальное вознаграждение искали пользователей электронной торговой площадки kufar.by, общались с ними через различные интернет-мессенджеры и под предлогом покупки указанных в объявлениях товаров (хотя в действительности этого не планируя) предоставляли гиперссылку на информационный ресурс kufar.cc. В итоге 104 потерпевших ввели в специально разработанные поля реквизиты их банковских платежных карточек, что позволяло злоумышленникам похитить более Br42,7 тыс. Обвиняемые не довели свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

Свою вину фигуранты признали полностью и чистосердечно раскаялись. Они добровольно возместили ущерб, причиненный преступлением. Суд признал это обстоятельствами, смягчающими ответственность. При этом обстоятельств, отягчающих ответственность, не установлено.

В итоге суд назначил братьям по 5 лет лишения свободы, однако исполнение этого наказания отсрочено на 3 года.

В пресс-службе суда пояснили, что обвиняемые не могут менять место жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пределы города места жительства. Они должны являться в орган, контролирующий поведение осужденного, для регистрации не реже двух раз в месяц, а при необходимости давать пояснения относительно своего поведения и образа жизни. С 23.00 до 06.00 они должны быть дома. Молодым людям нельзя посещать места, предназначенные для употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, а в свободное от работы время каждому следует выполнить общественно полезные работы в объеме 120 часов.

Кроме того, обоим фигурантам предстоит выплатить штраф по 500 БВ на сумму Br14,5 тыс.

Ноутбуки и мобильные телефоны обвиняемых конфискованы.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-