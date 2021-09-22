Пытавшийся изготовить коктейли Молотова минчанин приговорен к 4 годам колонии

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Центрального района Минска поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который пытался изготовить коктейли Молотова для участия в массовых беспорядках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В суде установлено, что обвиняемый ночью 10 августа 2020 года шел по проезжей части вблизи проспекта Пушкина и улицы Притыцкого в Минске с другими людьми. Он блокировал и преграждал путь транспортным средствам, публично выкрикивал лозунги, на законные требования сотрудников правоохранительных органов прекратить противоправное поведение не реагировал. Такие действия повлекли нарушение работы транспорта, в том числе принадлежащего "Минсктрансу".

12 августа прошлого года фигурант в сговоре с другими людьми разработал план действий по нарушению общественного порядка, применению способов защиты и уклонению от преследования и задержания милицией.

Кроме того, обвиняемый приобрел канистру с бензином, полимерную бутылку, семь стеклянных бутылок и зажигалку, которые впоследствии хотел использовать для изготовления коктейлей Молотова, но был задержан.

С учетом представленных гособвинителем доказательств фигурант приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-