Рабочие нашли противотанковую мину при ремонте моста в Брестской крепости

14 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" нашли противотанковую мину времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
Рабочие 13 ноября ремонтировали мост через реку Мухавец и около 10.30 наткнулись на боеприпас. О находке они сообщили в милицию. На место выехали сотрудники саперно-пиротехнической группы в/ч 5526. Специалисты определили, что снаряд является учебной противотанковой миной времен войны.
Еще один боеприпас был обнаружен примерно в это же время в Брестском районе. На берегу водоема вблизи деревни Медно нашли ручную гранату. Она также была изготовлена в годы войны.
Оба снаряда саперы уничтожили.-0-
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