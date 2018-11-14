Рабочие нашли противотанковую мину при ремонте моста в Брестской крепости

14 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" нашли противотанковую мину времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Рабочие 13 ноября ремонтировали мост через реку Мухавец и около 10.30 наткнулись на боеприпас. О находке они сообщили в милицию. На место выехали сотрудники саперно-пиротехнической группы в/ч 5526. Специалисты определили, что снаряд является учебной противотанковой миной времен войны.

Еще один боеприпас был обнаружен примерно в это же время в Брестском районе. На берегу водоема вблизи деревни Медно нашли ручную гранату. Она также была изготовлена в годы войны.

Оба снаряда саперы уничтожили.-0-