Рабочий Минского завода шестерен получил смертельную травму

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий минского завода скончался после полученной на производстве травмы, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
"4 декабря на производстве мужчина получил телесные повреждения. По пути в медучреждение рабочий скончался. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено ГКСЭ. Изъята документация, касающаяся техники безопасности", - проинформировала Юлия Гончарова.
Партизанским (Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.306 УК (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Как уточнили в Госпромнадзоре, инцидент произошел на Минском заводе шестерен. Медики забрали мужчину с травматической ампутацией ступни.-0-
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