Рабочий минской СТО украл и продал шины клиента стоимостью Br15 тыс.

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий минской СТО задержан за кражу шин клиента стоимостью Br15 тыс. Центральным (г.Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (кража) УК, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию с заявлением о краже обратился мужчина и сообщил, что неизвестный украл шины, оставленные на станции технического обслуживания на хранение. Сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД Минска выяснили, что похитил резину 29-летний рабочий СТО. "Милиционерам он рассказал, что продал шины. Поводом для этого послужил факт неразрешенных долговых обязательств между ним и владельцем", - отметили в ГУВД.-0-
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