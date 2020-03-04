Рабочий погиб из-за аварии в шахте "Беларуськалия"

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель подземной машины получил травмы в шахте ОАО "Беларуськалий" и позже скончался в больнице, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По предварительной информации, подземная машина для перевозки пассажиров столкнулась с целиком горной выработки. В результате пострадали находившиеся в транспортном средстве работники предприятия.

"Восемь работников были доставлены в больницу. Один из них - водитель автомобиля - от полученных травм скончался в учреждении здравоохранения. С целью осмотра места происшествия, фиксации следовой картины, сбора материала в шахту на глубину более 600 м спустилась следственно-оперативная группа", - проинформировали в СК.-0-