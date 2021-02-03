Рабочий погиб от удара током в Барановичском районе

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3 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели жителя Барановичского района. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
Несчастный случай произошел днем 2 февраля. На территории предприятия 40-летний рабочий поднял оголенный кабель электротранспортера. Мужчина получил удар током, от которого скончался на месте происшествия.
Выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На предприятии изъята документация по охране труда.-0-