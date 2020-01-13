Рабочий погиб при падении с крыши в Пинске

13 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске 54-летний мужчина погиб, упав с крыши здания, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел сегодня около 9.40 в центре города. Рабочий одной из строительных организаций Пинска, выполняя кровельные работы в двухэтажном здании по ул.Ленина, упал с крыши. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи проводила реанимационные мероприятия, однако они не дали результата. Мужчина скончался.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-