Рабочий погиб при валке леса в Рогачевском районе

28 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе при валке леса погиб 39-летний мужчина, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Трагический случай произошел 27 августа вблизи деревни Дубрава. По предварительной информации, при выполнении работ на делянке в лесном массиве на одного из работников упало дерево. Мужчина погиб.

Рогачевский районный отдел СК проводит проверку по факту гибели вальщика леса, устанавливаются обстоятельства произошедшего-0-