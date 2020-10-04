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4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий получил ожоги из-за вспышки на Мозырском НПЗ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Инцидент произошел 3 октября. В 14.19 поступило сообщение о получении ожогов машинистом насосных установок ОАО "Мозырский НПЗ" 1993 года рождения в результате вспышки без последующего горения скопившихся газов углерода-водорода в приямке гидрозатвора вспомогательного корпуса блока оборотной воды на территории предприятия.
Оборудование и конструкции здания не повреждены, технологический процесс предприятия не нарушен. Причина вспышки выясняется.-0-