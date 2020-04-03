Рабочий получил травму на стройке в Минске из-за разорвавшегося вентиля баллона

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий получил травму из-за разорвавшегося вентиля баллона на стройке в Минске, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Инцидент произошел сегодня на стройке по пр.Независимости. На месте работает следственно-оперативная группа.

"При проведении монтажных работ травмирован 24-летний рабочий. Пострадавший госпитализирован в учреждение здравоохранения", - уточнили в СК.

Фото из Telegram-канала СК

По предварительной информации, парень перекачивал кислород из одного баллона в другой. В это время вентиль и разорвало.

"Следователи с участием сотрудников МЧС и специалистов ГКСЭ приступили к осмотру места происшествия. Все обстоятельства ЧП выясняются", - добавили в СК.-0-