Рабочий пострадал в ДТП на реконструируемой дороге в Слуцком районе

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП на реконструируемой дороге в Слуцком районе пострадал рабочий строительной организации. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел 7 апреля на 118-м км автодороги Р23 Минск - Микашевичи вблизи деревни Млынка Слуцкого района. На месте производства работ по реконструкции был совершен наезд легковым автомобилем "Вольво" на 55-летнего работника строительной организации, который переходил проезжую часть дороги.

В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован. По данному факту проводится проверка.

"Уважаемые водители, будьте внимательны на участках дороги, где производятся работы. Соблюдайте скоростные режимы и другие введенные ограничения", - отметили в ГАИ.-0-