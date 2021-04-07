Рабочий ремонтировал квартиру минчанина и продал из нее всю бытовую технику

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Первомайского РУВД Минска задержали 29-летнего минчанина, который при проведении малярных работ продал из чужой квартиры имущество, а вырученные деньги проиграл в игорном заведении. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился 48-летний житель столицы с заявлением об оказании помощи в возврате двух телевизоров, духового шкафа, микроволновой печи, холодильника, стиральной машины, вытяжки, пылесоса, варочной панели на общую сумму Br11 тыс. Он пояснил, что в его квартире 29-летний минчанин проводил малярные работы. Договорившись о сотрудничестве, потерпевший передал ключи от жилого помещения и уехал. Воспользовавшись отсутствием собственника жилья, задержанный, не выходя из квартиры потерпевшего, распродал бытовую технику через объявления в интернете за полцены, а вырученные деньги проиграл в игорном заведении.

В настоящее время часть похищенной техники изъята. Известно, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Материалы переданы в Первомайский (Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-