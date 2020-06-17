Рабочий стройорганизации утонул в Березовском районе

17 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе во время купания утонул рабочий одной из строительных организаций Бреста, сообщили БЕЛТА в областном совете ОСВОД.

Трагедия произошла поздно вечером 15 июня в деревне Маревиль. Группа строителей отдыхала после работы на берегу пожарного водоема. Компания употребляла спиртные напитки. Около 22.00 мужчина 1973 года рождения, житель деревни Збироги Брестского района, захотел искупаться. К берегу мужчина так и не выплыл. Его достали со дня водоема 16 июня водолазы Кобринской спасательной станции ОСВОД.

С начала года в Брестской области утонули 17 человек. С установившейся жаркой погодой к водоемам потянулись отдыхающие. ОСВОД предупреждает, что вода не прощает ошибок, особенно тем, кто находится в состоянии алкогольного опьянения.-0-