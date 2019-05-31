Рабочий упал с крыши производственного здания в Березе

31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березе рабочий упал с высоты во время ремонта цеха производственного здания. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета Беларуси, информирует БЕЛТА.

По данным следствия, 19-летний рабочий утром 30 мая ремонтировал крышу. Во время работы один из листов шифера лопнул, и рабочий упал на бетонное покрытие с высоты более 4 м. В результате молодой человек получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован.

Его состояние медики оценивают как тяжелое. Предварительно установлено, что рабочий не использовал никаких страховочных приспособлений.

По данному факту Березовский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-