Рабочий упал с крыши производственного здания в Березе

31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березе рабочий упал с высоты во время ремонта цеха производственного здания. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета Беларуси, информирует БЕЛТА.
По данным следствия, 19-летний рабочий утром 30 мая ремонтировал крышу. Во время работы один из листов шифера лопнул, и рабочий упал на бетонное покрытие с высоты более 4 м. В результате молодой человек получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован.
Его состояние медики оценивают как тяжелое. Предварительно установлено, что рабочий не использовал никаких страховочных приспособлений.
По данному факту Березовский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-
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