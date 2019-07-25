Рабочий в Лунинце получил смертельные травмы при перезарядке огнетушителя

25 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце рабочий получил смертельные травмы, перезаряжая баллон огнетушителя, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В Лунинецкий РОВД поступила информация о госпитализации местного жителя 1958 года рождения. Мужчина поступил в больницу с многочисленными травмами. Следственно-оперативная группа установила, что телесные повреждения рабочий лунинецкого филиала Брестского областного комбината противопожарных работ получил 1 июля на производстве. Он трудился зарядчиком огнетушителей, во время очередной перезарядки баллон разорвался и травмировал мужчину. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Лунинецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку. "Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти мужчины. На предприятии изъята техническая документация, а также по охране труда, - сказал Дмитрий Иванюк. - Устанавливается вероятность нарушения рабочим правил охраны труда".-0-