Рабочий завода под Мозырем погиб от удара током

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе рабочий асфальтобетонного завода погиб от удара током, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Трагедия произошла 26 мая около 11.00. "На территории асфальтобетонного завода электрогазосварщик готовил сварочный аппарат для ремонтных работ. При попытке подключения аппарата к сети рабочий получил удар током и скончался на месте", - рассказали в СК.

По предварительным выводам экспертов, смерть 52-летнего рабочего наступила от остановки сердца в результате поражения электрическим током. Проводится проверка.

Следователи опрашивают работников и администрацию предприятия, изучают документацию. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-