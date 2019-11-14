Работа трех цехов "Полимира" останавливалась из-за упавшего на ЛЭП дерева

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа трех цехов "Полимира" останавливалась из-за аварийного отключения электричества в связи с упавшим деревом на линию электропередачи, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Информация о кратковременном аварийном отключении электроэнергии на подстанции "Полоцк-330" в Новополоцке поступила спасателям 13 ноября в 19.15. В результате отключения остановилось компрессорное оборудование цехов №102, 104, 105 на заводе "Полимир" ОАО "Нафтан" и был приостановлен выпуск этилена и полиэтилена.
"Персоналом предприятия технологический процесс цеха №102 восстановлен. Предполагаемое время выхода на штатный режим работы цеха №104 - 20.00 14 ноября, после чего будет произведен пуск цеха №105. Пострадавших нет. Причина отключения - падение дерева на ЛЭП 110 кВ", - проинформировали в ведомстве.-0-