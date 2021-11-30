Работник банка в Борисове стала жертвой кибермошенников

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работник банка в Борисове пострадала от рук кибермошенников и лишилась более Br3 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"39-летняя женщина хотела оплатить счета через интернет-банкинг и перешла по ссылке в браузере на сайт, похожий по оформлению и дизайну на официальный сайт банка, работником и клиенткой которого она является. После того, как она ввела логин и пароль, система выдала ошибку. Спустя некоторое время борисовчанка обнаружила исчезновение со своей карточки Br3320", - рассказали в УВД.

Как впоследствии выяснили правоохранители, женщина изначально перешла по ссылке на фишинговый сайт, где ее логином и паролем после ввода завладели кибермошенники. По данному факту районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье "хищение путем модификации компьютерной информации".

Сотрудники отделения по противодействию киберпреступности криминальной милиции Борисовского РУВД настоятельно рекомендуют гражданам перед входом в личный кабинет интернет-банкинга обращать внимание на доменное имя сайта банка: фишинговые сайты очень часто используют похожие домены для обмана пользователей.-0-