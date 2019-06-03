Работник БМЗ попал в больницу после неудачной попытки закрыть окно с электроприводом

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Работник БМЗ получил травму, пытаясь закрыть окно с электрическим приводом, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Вечером 31 мая мастер цеха по ремонту оборудования метизных цехов 1976 года рождения с помощью дистанционного пульта управления пытался закрыть окно с электрическим приводом на крыше цеха. "Механизм окна заклинило, и он решил устранить причину неисправности. Мужчину зажало фрамугой, когда он пытался залезть внутрь проема", - уточнили в региональном управлении МЧС.
Сотрудники МЧС освободили мужчину при помощи гидравлического инструмента и передали врачам скорой помощи. С диагнозом "ушиб, сдавливание мягких тканей грудной клетки" пострадавшего госпитализировали в центральную райбольницу.-0-
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