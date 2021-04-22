Работник фермы в Лунинецком районе похитил почти 500 кг комбикорма

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе работник фермы похитил почти 500 кг комбикорма. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

"Около 1.00 в одной из деревень района внимание правоохранителей привлек стоявший у края проезжей части автомобиль, за рулем которого находился мужчина. Милиционеры подошли к транспортному средству и, посветив фонариком в окно иномарки, увидели, что в багажнике и на заднем сидении лежат заполненные мешки. Мужчину попросили выйти и пояснить, что находится в салоне. Сельчанин сообщил милиционерам, что в автомобиле 10 мешков муки, которую он недавно смолол из тритикале", - рассказали в УВД.

При дальнейшей беседе выяснилось, что 49-летний мужчина работает трактористом на ферме по откорму молодняка крупного рогатого скота. Ночью фигурант вынес с территории своего предприятия для личных нужд комбикорм, из которого и была получена мука.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины. За совершение мелкого хищения предусмотрено наказание в виде штрафа от 2 до 30 базовых величин (1 БВ - Br29) или административный арест. "Под мелким хищением понимаются хищение имущества юридического лица в сумме, не превышающей десятикратного размера базовой величины", - добавили правоохранители.-0-