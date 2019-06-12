Работник клининга в Минске обокрал квартиру клиентки на Br70 тыс.

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работник клининговой компании в Минске похитил из квартиры клиентки деньги и драгоценности на общую сумму около Br70 тыс. Сотрудники отдела уголовного розыска Первомайского РУВД столицы задержали 29-летнего минчанина, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители установили, что около месяца назад потерпевшая обращалась в клининговую компанию. "Прибывший для уборки специалист, к слову, ранее судимый за совершение кражи, заприметил, что в квартире находится много драгоценных вещей. Злоумышленник решил воспользоваться отсутствием хозяйки и похитить ключи от квартиры, а позже, когда никого не будет дома, вернуться за добычей",- рассказали в ГУВД.

Преступные планы мужчина реализовал 6 июня. Он похитил $100, ювелирные украшения и часы с драгоценными камнями. На это у него ушло 10 минут. "Похищенные вещи злоумышленник сдал в ломбарды, находившиеся в различных районах Минска. Вырученные деньги мужчина тратил на развлечения и спиртное. Но спустить всю сумму не успел: его задержали оперативники в одной из гостиниц Молодечно", - добавили в ГУВД.

Все материалы переданы в Первомайский (Минска) РОСК для правовой оценки действиям злоумышленника. За кражу, в соответствии с ч.4 ст. 205 (кража) УК, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества.-0-