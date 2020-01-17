Работник ломбарда взял из кассы крупную сумму денег и проиграл в казино

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД Минска задержан товаровед одного из ломбардов столицы, который присвоил крупную сумму денег из кассы. Об этом БЕЛТА сообщили во Фрунзенском РУВД столицы.

Сотрудник администрации одного из ломбардов обратился в милицию и рассказал, что из кассы пропала остававшаяся с предыдущей рабочей смены крупная сумма денег. "Оперативники выяснили, что 30-летний товаровед ломбарда, житель Минской области, присвоил деньги из кассы. Значительную часть средств он проиграл в игорном заведении, - рассказали в милиции. - Сумма причиненного ущерба составила более Br9,4 тыс. Мужчина возместил ущерб в полном размере".

Известно, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Собранные материалы проверки переданы во Фрунзенский (г.Минска) РОСК.-0-