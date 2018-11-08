8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе работник МЧС, став очевидцем ДТП, помог пострадавшему водителю, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Авария произошла возле деревни Раковичи. Старшина внутренней службы Дмитрий Акулич проезжал мимо на личном автомобиле в свободное от несения службы время. Увидев ДТП, он подъехал к месту и обнаружил, что в кабине микроавтобуса с кровотечением зажат водитель. Работник МЧС незамедлительно оказал пострадавшему доврачебную помощь (наложил повязку на голову), обесточил автомобиль путем снятия клемм с аккумулятора и оградил место происшествия.

Тем временем спасатели Светлогорского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о дорожно-транспортном происшествии. Прибыв на место, выяснили, что столкнулись два автомобиля, ехавшие в попутном направлении: микроавтобус "Фольксваген" и грузовой автомобиль ГАЗ-53. Водитель микроавтобуса оказался зажат рулевой колонкой. Водитель грузовика не пострадал.

Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали водителя микроавтобуса. С предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, ушибы рук и ног" он госпитализирован в учреждение здравоохранения.-0-