Работник мясокомбината из Ошмян вынес продукции на Br600

16 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Правоохранителями Ошмянского райотдела милиции задержан сотрудник местного мясокомбината, который подозревается в присвоении продукции предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Мужчину задержали после окончания рабочего дня. В его автомобиле была обнаружена продукция предприятия - различные наименования мясной продукции на сумму около Br600.
Со слов работника, все это он вынес для личных целей. В отношении мужчины 1980 года рождения возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 211 УК (присвоение либо растрата). Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.-0-
Фото УВД Гродненского облисполкома
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3815 BYN
|2.373 BYN
|2.38 BYN
|USD
|2.1043 BYN
|2.1 BYN
|2.104 BYN
|RUB
|3.275 BYN
|3.268 BYN
|3.277 BYN