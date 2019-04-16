Работник мясокомбината из Ошмян вынес продукции на Br600

16 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Правоохранителями Ошмянского райотдела милиции задержан сотрудник местного мясокомбината, который подозревается в присвоении продукции предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Мужчину задержали после окончания рабочего дня. В его автомобиле была обнаружена продукция предприятия - различные наименования мясной продукции на сумму около Br600.

Со слов работника, все это он вынес для личных целей. В отношении мужчины 1980 года рождения возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 211 УК (присвоение либо растрата). Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.-0-

Фото УВД Гродненского облисполкома