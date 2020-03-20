Работник одного из госпредприятий Гродненской области превысил полномочия - ущерб достиг Br50 тыс.

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении начальника отдела материально-технического снабжения деревообрабатывающего госпредприятия в Гродненской области, мужчина превысил служебные полномочия. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Факты превышения служебных полномочий выявили Волковысский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области и прокуратура Мостовского района во время контроля за реализацией мероприятий государственной программы "Белорусский лес" на 2016-2020 годы.

Известно, что начальник отдела в 2018-2019 годах не провел процедуру закупки и организовал приобретение товаров по завышенной цене у минской фирмы. Его действия нанесли предприятию ущерб в размере более Br50 тыс.

За превышение служебных полномочий в отношении начальника отдела материально-технического снабжения возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.426 УК.-0-