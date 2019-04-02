Работник предприятия в Березовском районе подозревается в хищении 500 кг рыбы

2 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе местный житель подозревается в хищении с предприятия более полтонны рыбы, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Сотрудники отдельного специального взвода ДПС "Буг" управления ГАИ УВД облисполкома контролировали безопасность дорожного движения в Березовском районе. Внимание правоохранителей привлек один из автомобилей. В салоне и багажнике машины они обнаружили 10 мешков с рыбой, которая перевозилась без соответствующих документов.

К проверке подключились сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Березовского РОВД. Оперативники установили, что владелец автомобиля работает охранником на одном из предприятий района. Он подозревается в том, что похитил у организации более 500 кг рыбы общей стоимостью более Br2 тыс.-0-