Работник рыбхоза в Столинском районе похитил 480 кг карпа

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе работник рыбного хозяйства вместе со знакомым похитил 480 кг карпа с предприятия, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В Столинском районе сотрудники ГАИ остановили грузовой автомобиль с двумя емкостями живой речной рыбы. У водителя отсутствовали документы, подтверждающие ее приобретение. "На место прибыла следственно-оперативная группа и установила, что 60-летний житель района, являясь работником рыбхоза, совместно со своим 47-летним знакомым похитили более 480 кг карпа. Они задержаны", - рассказали в СК.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.210 Уголовного кодекса.

В ходе допроса подозреваемые подробно рассказали об обстоятельствах хищения, признали вину. Окончательная правовая оценка их действиям будет дана по результатам расследования.-0-