Работник столичного предприятия на протяжении 6 лет вымогал у малолетних девочек интимные фото

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В производстве следственных органов СК России по Владимирской области находится уголовное дело по факту совершения преступлений половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В ходе расследования уголовного дела следователем СК России установлено, что подозреваемый в совершении указанных преступлений находится на территории Беларуси. В рамках межведомственного взаимодействия осуществлен обмен информацией с компетентными органами Беларуси, также переданы сведения об установлении более 20 несовершеннолетних потерпевших, находящихся на территории нашей страны", - рассказали в ГУВД.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Ленинского РУВД Минска задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний работник одного из предприятий столицы.

По данным правоохранителей, обвиняемый с 2014 года вел активную переписку с заведомо малолетними в одной из социальных сетей от имени подростка. В большинстве случаев он знакомился с девочками 9-14 лет и под различными предлогами уговаривал прислать ему интимные фото. В случае, когда собеседницы отказывались предоставлять подобные материалы, он начинал шантажировать девочек, угрожая отправить переписку и уже имеющиеся фотографии родителям и знакомым. Таким образом, от преступных посягательств пострадало более 20 детей.

Известно, что полученные фото мужчина коллекционировал и обменивался ими с потребителями детской порнографии в сети интернет.

Как добавили в УСК по городу Минску, следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются потерпевшие, изучается содержимое изъятой компьютерной техники и мобильного телефона.

"Анализируя материалы аналогичных уголовных дел, можно сделать вывод, что зачастую для такого рода преступлений характерно начало общения в интернете, где и происходит первый контакт злоумышленника и ребенка. Правоохранители напоминают детям и их родителям о необходимости соблюдать повышенную осторожность при общении в интернете, а при возникновении подобных ситуаций незамедлительно сообщать о них в правоохранительные органы", - добавили в СК.-0-