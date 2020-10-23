Работник столичного предприятия похитил 700 л дизтоплива

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Московского РУВД Минска при проведении проверочных мероприятий установили факт хищения дизельного топлива на одном из столичных предприятий. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Причастным к хищению топлива оказался 25-летний сотрудник предприятия. В обязанности молодого человека входило осуществление контроля за расходом топлива, а также заправка транспортных средств данного предприятия. Заметив, что образуются излишки дизельного топлива, минчанин стал сливать их себе. Со слов задержанного, на протяжении 3-х месяцев он незаконно реализовывал похищенное горючее своим знакомым", - рассказали в ГУВД.

Известно, что за данный период минчанину удалось присвоить 700 л топлива. Общая сумма ущерба составила более Br1 300.

Материалы проверки переданы в Московский (Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-