Работника борисовского предприятия подозревают в хищении более 300 л дизтоплива

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работник борисовского предприятия подозревается в хищении дизельного топлива. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В поле зрения сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РУВД попал работник одного из предприятий Борисова. 58-летний машинист автомобильного крана был закреплен за служебным автомобилем. В его обязанности также входила заправка транспортного средства. В период с ноября по декабрь прошлого года, имея в наличии излишки топлива, он несколько раз передавал топливную карту третьему лицу, а именно своему брата. Тот, в свою очередь, заправлял личный автотранспорт", - рассказали в УВД.

Чтобы скрыть утечку топлива мимо служебного бака, мужчина искажал данные в путевых листах. В общей сложности мимо предприятия ушло 342 л дизельного топлива. Этим самым работник причинил ущерб государственному предприятию на сумму свыше Br600.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ст.211 (присвоение либо растрата) УК.-0-