Работника минского завода и его родственника подозревают в создании коррупционной схемы

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместителя начальника отдела Станкостроительного завода имени С.М.Кирова и его родственника подозревают в создании коррупционной схемы, ее выявили ОБЭП и прокуратура. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями столичной милиции проверили станкостроительный завод и обнаружили нарушение в сфере закупок. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере.

"Подозреваемыми в преступлении признаны пока два человека: 26-летний замначальника отдела завода и 38-летний индивидуальный предприниматель. Оба являются родственниками", - проинформировала Ольга Чемоданова.

В конце прошлого года мужчины договорились о поставках на завод комплектующих к станкам. "При этом они умышленно завысили закупочную стоимость товара и использовали в цепочке поставки нескольких посреднических аффилированных структур. Владельцем одной из таких являлся младший из подозреваемых. В итоге завод перевел на счет предпринимателя более Br26 тыс., которые в последующем мужчина обналичил", - рассказала Ольга Чемоданова.

Сейчас устанавливаются иные участники аферы, проверяется причастность фигурантов к другим экономическим преступлениям.-0-