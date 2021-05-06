Работники диагностической станции в Минске брали взятки за прохождение техосмотра

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Партизанского РУВД Минска задержали пятерых работников диагностической станции за "решение вопросов" о прохождении государственного технического осмотра. Мужчин задержали после получения взяток, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Установлено, что в обязанности указанных должностных лиц входило обеспечение допуска машин к участию в дорожном движении. По предварительному сговору задержанные за решение вопросов получали вознаграждение в размере $20 за одну машину", - рассказали в ГУВД.

В ходе осмотра территории организации сыщики обнаружили и изъяли денежные средства. Сумму ранее заработанных средств правоохранителям еще предстоит выяснить.

Материалы проверки переданы в Ленинский (Минска) РОСК, где действиям фигурантов дана правовая оценка.-0-