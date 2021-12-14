14 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Работники дорожно-строительного предприятия в Могилеве похитили более 320 т щебня. Такая информация размещена в Telegram-канале МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Преступную схему по вывозу камня с территории дорожно-строительного предприятия организовали двое его работников. По информации областного УБЭП, 52-летняя кладовщица и 63-летний водитель погрузчика с марта по октябрь присвоили более 325 т щебня.

"Путем недогрузки служебных автомобилей злоумышленники создавали излишки продукции, которую передавали двум своим подельникам - владельцам грузовиков, - отметил сотрудник ОИОС УВД Могилевского облисполкома Владимир Синкевич. - Те вывозили щебень и реализовывали похищенное жителям области. Подозреваемых задержали с поличным во время очередной разгрузки".

В отношении криминального квартета возбуждено уголовное дело за присвоение, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Сумма ущерба составляет не менее Br9 тыс.-0-