Работники двух столичных предприятий присвоили более 1 тыс. л дизельного топлива

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского и Фрунзенского РУВД Минска установили факты незаконного присвоения дизельного топлива. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Первоначально в поле зрения правоохранителей попали трое работников одного из предприятий Ленинского района. Мужчины возрастом 58-63 лет были закреплены за служебными автомобилями, в обязанности сотрудников входила заправка транспорта. В ноябре - декабре 2020 года злоумышленники передавали топливную карту третьим лицам, чтобы те получили излишки топлива. Его мужчины перепродавали по цене ниже рыночной. В общей сложности работникам удалось присвоить более 730 л общей стоимостью около Br1,3 тыс.

Кроме того, 61-летний сотрудник предприятия во Фрунзенском районе столицы излишки топлива сливал к себе в канистры. Он был задержан с поличным сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Мужчина пояснил, что на топливной карте у него появились лишние литры, которые он не израсходовал по службе и использовал для заправки личного автомобиля. За три месяца минчанину удалось присвоить порядка 320 л дизельного топлива на сумму Br580.

Материалы проверки переданы в Ленинский и Фрунзенский (Минска) РОСК, где действиям задержанных дана правовая оценка.-0-