Работники хозяйства в Горецком районе похитили более 4 т зерна

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комбайнер и тракторист одного из хозяйств в Горецком районе похитили более 4 т зерна, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
"Сотрудники БЭП в ходе проверки установили, что 21-летний комбайнер СЗАО "Горы" в конце рабочего дня не выгрузил зерно для доставки на зерносушильный комплекс. Вечером совместно с 33-летним трактористом этого же хозяйства он на личном грузовом автомобиле забрал пшеницу из бункера комбайна и перевез ее на хранение в нежилой дом, принадлежащий родственникам одного из фигурантов", - рассказали в УВД.
Зерно возвращено в хозяйство. Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки.-0-
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