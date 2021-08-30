Работники хозяйства в Сморгонском районе похитили 1,2 т солярки

30 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Работники хозяйства в Сморгонском районе за время уборочной кампании похитили 1,2 т солярки. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Серию хищений топлива выявили сотрудники ОБЭП Сморгонского РОВД в одном из хозяйств района. Особо отличился тандем 28-летнего тракториста и 38-летнего водителя. Они похищали топливо прямо в поле, там же реализовывали его покупателям. "Задокументированное сотрудниками ОБЭП количество похищенного топлива за июль - август составило 860 л. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые дают признательные показания и готовы возместить причиненный ущерб", - рассказали в милиции.

Кроме того, работающий на погрузчике механизатор похитил более 200 л топлива. Солярку он продавал знакомым и заправлял автомобиль жены. В отношении мужчины также возбуждено уголовное дело.

К административной ответственности привлекли 27-летнего работника хозяйства. Он в рабочее время на машинном дворе слил 90 л дизтоплива с комбайна и тут же продал его коллеге. "Покупатель, который не принял во внимание ни цвет топлива, ни место продажи, ни личность продавца, также привлечен к административной ответственности", - отметили в милиции.

Общий ущерб хозяйству составил Br2 тыс.-0-