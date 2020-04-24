Работники интернет-магазина по продаже наркотиков задержаны в Минске

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года сотрудники управления по наркоконтролю ГУВД Мингорисполкома с коллегами из Первомайского РУВД Минска задержали четырех работников одного интернет-магазина по продаже наркотиков, а также пресекли крупный канал поставки наркотических средств в страну. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

В конце января оперативники задержали 31-летнего минчанина, который хранил в арендованном гараже более 200 г марихуаны. В лесном массиве Минского района было изъято еще 100 г пара-метилэфедрона. Задержанный признался, что год работал закладчиком в интернет-магазине.

Затем в феврале столичные правоохранители вышли на двух витебчан (25 и 29 лет), снимавших жилье в Минске и работавших на этот же интернет-магазин. В их автомобиле обнаружено более 500 таблеток особо опасного психотропного вещества MDMA общим весом 200 г. В тайнике-закладке, расположенном в лесу в Минском районе, они также прятали свыше 500 г альфа-PVP. В марте оперативники установили, что четвертый работник того же интернет-магазина (36-летний минчанин) хранил в лесу более 500 г марихуаны для продажи.

В дальнейшем специалисты выяснили, что с территории России в столицу готовится отправка большой партии наркотиков. Вместе с российскими коллегами они в Подольске изъяли более 1 кг психотропа MDMA, перекрыв тем самым крупный наркоканал.

По оперативной информации, задержанные работали по одной схеме: покупали большую партию наркотика, расфасовывали его на более мелкие дозы и распространяли в Минске и Минском районе с помощью закладок. Известно, что все задержанные ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются иные лица, причастные к незаконному обороту наркотиков.-0-

Фото МВД