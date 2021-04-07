Работники МЧС ликвидировали пожар на кровле цеха минского предприятия

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС ликвидировали пожар на кровле цеха предприятия в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 7.31 на номер 112 поступило сообщение о загорании кровли цеха на территории завода по улице Долгобродской в Минске", - рассказали в пресс-службе.

Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, наблюдался дым сильной концентрации из-под кровли ремонтно-строительного цеха. В ходе разведки было установлено, что загорание деревянных элементов кровли и рубероида произошло над сушильной камерой в чердачном помещении. На устранение загорания было привлечено 17 единиц основной и специальной техники.

Пожар ликвидирован спасателями. Пострадавших нет. Эвакуация не требовалась, работники самостоятельно покинули здание. Причины устанавливаются.-0-