13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС ликвидировали пожар на Минском подшипниковом заводе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
12 октября в 22.27 от работника ОАО "Минский подшипниковый завод" спасателям поступило сообщение о загорании в термическом цеху на территории завода на улице Жилуновича в Минске.
"Когда спасатели прибыли к месту вызова, по внешним признакам наблюдалось открытое горение кровли. При проведении разведки выяснилось, что в цеху произошло загорание деревянных элементов, утеплителя, а также покрытия кровли светового фонаря. Еще до прибытия работников МЧС самостоятельно покинули цех 20 рабочих предприятия. Никто не пострадал", - рассказали в пресс-службе.
В 23.05 пожар был ликвидирован. Технологический процесс цеха и завода не нарушен. В результате пожара повреждены деревянные элементы, утеплитель и кровельное покрытие светового фонаря.
Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.-0-