Работники МЧС спасли двух мужчин из горящей квартиры в Шумилинском районе

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Шумилинском районе работники МЧС спасли двух мужчин, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Информация о возгорании в квартире по улице Даумана в городском поселке Оболь поступила по номеру 101 в 20.25 20 февраля. На место происшествия незамедлительно выехали работники МЧС. Первым к горящей квартире прибыло подразделение пожарного аварийно-спасательного поста №11 Шумилинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. "Оценив обстановку, командир отделения Евгений Соловьев и пожарный Кирилл Орлов вбежали в подъезд. Входная дверь в квартиру, откуда шел дым, была закрыта изнутри. На стук и просьбы открыть никто не реагировал. В помещение спасатели проникли через окно, установив трехколенную лестницу. На полу у входа в жилище был обнаружен мужчина. Работники МЧС вынесли его на улицу и передали бригаде медиков. В госпитализации он не нуждался", - рассказали в управлении.

Второй мужчина внутри горящей квартиры был обнаружен звеном газодымозащитной службы. Спасатели вынесли пострадавшего на улицу и передали медикам. После осмотра его госпитализировали.

Из соседних квартир были эвакуированы три человека.

Огонь повредил в комнате ковер и пол, закопчены потолок и стены.

Причина происшествия устанавливается. Предполагаемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Фото Витебского областного управления МЧС