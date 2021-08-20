Работники МЧС спасли двух женщин при пожаре квартиры в Минске

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли двух пожилых женщин при пожаре в столичной квартире. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС."19 августа в 14.12 спасателям поступило сообщение о дыме из окна на 8-м этаже девятиэтажного жилого дома по пр. Газеты "Звязда", 17. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, наблюдалось открытое пламенное горение квартиры", - рассказали в МЧС.При проведении разведки выяснилось, что на 8-м этаже девятиэтажного жилого дома в жилой комнате произошло загорание имущества на площади 16 кв.м. Спасатели обнаружили на полу в коридоре и прихожей двух женщин и вывели их из опасной зоны. Бабушку хозяйки квартиры 1956 года рождения и прабабушку 1933 года рождения бригада скорой медицинской помощи госпитализировала с диагнозами "термоингаляционная травма" и "отравление продуктами горения".Эвакуация не проводилась. Пожар ликвидирован в 14.40. В результате происшествия повреждено имущество, закопчена квартира и лестничная клетка.Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки противопролежневого матраса.-0-