Работники МЧС спасли хозяина горевшей квартиры в витебской многоэтажке

26 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебске работники МЧС при ликвидации пожара в квартире спасли мужчину. Такая информация размещена на сайте МЧС Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В 20.17 25 октября поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Лазо в Витебске. Подразделения МЧС выехали незамедлительно.

По прибытии к месту вызова работники отделения пожарной аварийно-спасательной части №5 города Витебска поднялись на шестой этаж и обнаружили, что из-под двери одной из квартир идет дым. Она была закрыта, никто не открывал. Спасатели с помощью бензореза вскрыли железную дверь и, включив аппараты на сжатом воздухе, приступили к разведке. В квартире с плотным задымлением они обнаружили человека лежащим в коридоре на полу. Надев ему маску для защиты органов дыхания, они вынесли пострадавшего на лестничную площадку и передали медработникам пожарного аварийно-спасательного отряда "Витязь", которые до приезда бригады скорой медицинской помощи оказывали ему медицинскую помощь.

Прибывшие медики, осмотрев мужчину, госпитализировали его в учреждение здравоохранения.

Работники МЧС ликвидировали возгорание. В результате пожара в жилой комнате квартиры повреждены постельные принадлежности. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-