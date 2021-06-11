Работники МЧС спасли мужчину, хотевшего прыгнуть с 10-го этажа столичной высотки

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске работники МЧС спасли мужчину, который хотел спрыгнуть с 10-го этажа, сообщили БЕЛТА в МЧС.

О своем намерении прыгнуть из окна жилого дома по ул.Семеняко, 21 мужчина сообщил на номер 112 вечером 10 июня. Диспетчер центра оперативного управления Оксана Жданович разговаривала с ним по телефону и перезванивала, когда он бросал трубку, убеждала передумать. По адресу были направлены работники МЧС.

Прибывший расчет спасателей оценил обстановку и начал оперативно действовать. "В окне на 10-м этаже видели человека, любое движение которого могло привести к трагедии. Спасатели разговаривали с мужчиной 1991 года рождения, отвлекали его, пока один из работников МЧС аккуратно подходил к нему со спины. Когда мужчина уже хотел прыгнуть, его схватили и затянули внутрь", - рассказали в МЧС.

Спасенного передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра его госпитализировали.-0-

Фото МЧС