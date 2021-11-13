Работники МЧС спасли мужчину при пожаре дома в Шклове

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли мужчину при пожаре в Шклове, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре в двухквартирном деревянном доме по ул. 70 Год Великой Перамоги поступила в службу спасения 12 ноября в 15.51. По прибытии к месту вызова из-под кровли дома над квартирой №1 шел дым. Работники МЧС обнаружили на полу в комнате хозяина квартиры 1970 года рождения и вынесли его на свежий воздух. Бригадой скорой медицинской помощи мужчина госпитализирован в УЗ "Шкловская ЦРБ".

В результате пожара в квартире повреждено имущество. Причина возгорания устанавливается.-0-