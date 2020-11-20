20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли пенсионера при пожаре в Смолевичском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

19 ноября в 5.52 спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Гончаровка Смолевичского района. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, внутри жилого дома создалось плотное задымление. О наличии людей было не известно.

"В ходе разведки звеном газодымозащитной службы на полу в гараже на цокольном этаже был обнаружен и вынесен на свежий воздух хозяин жилища. Выяснилось, что он спустился в гараж для выяснения причины распространения в доме запаха гари. После осмотра медиками с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения, термоингаляционная травма" его госпитализировали", - рассказали в пресс-службе.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате огнем повреждено имущество, закопчены стены цокольного этажа по всей площади гаража.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (к/з электропроводки).-0-