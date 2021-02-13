13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли пенсионера при пожаре в Жлобине. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасателям 12 февраля в 10.36 поступило сообщение о пожаре жилого дома по ул.Товарная. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, из дома шел дым, частично горела его кровля. На полу был обнаружен хозяин жилища (1926 года рождения). Спасатели вынесли мужчину на улицу. После осмотра работниками скорой медицинской помощи с диагнозом "отравление продуктами горения" пенсионер госпитализирован в Жлобинскую центральную районную больницу.

Пожар ликвидирован. Огнем уничтожена кровля дома на площади 25 кв.м, повреждены потолочное перекрытие и имущество в комнате.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.-0-